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Происшествия

В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4 балла в эпицентре

В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение магнитудой четыре балла в эпицентре. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

Подземные толчки зафиксированы в 11.38. Очаг землетрясения располагался в 10 километрах северо-востоку от села Куршаб, в 43 километрах к северо-востоку от города Джалал-Абад.

Интенсивность землетрясения в селах Кенеш, Пор - составила около четырех баллов, в селах Куршаб, Мырза-Арык, Кароол, Шералы, Социализм, Чимбай, Курбу-Таш, Бакмал — 3,5 балла, в селах Мырза-Аке, Большевик, Кара-Дыйкан, Джаны-Арык, Сары-Колот, Уч-Каптал, городе Узген — 3 балла.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336981/
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