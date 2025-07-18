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Происшествия

В Кыргызстане ночью произошло землетрясение

В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение, Об этом сообщает Институт сейсомологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы в 1.27 магнитудой 3,5 в эпицентре. Очаг землетрясения располагался в 3 километрах к юго-востоку от села Кек-Бель,12 километрах к северо-востоку от села Кара-Кель, 18 километрах к юго-западу от села Кетмен-Тебе, 20 километрах к северо-востоку от города Кара-Куль.

Интенсивность землетрясения составила в селе Кек-Бель — 3 балла, в селе Кетмен-Тебе — 2,5 балла.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336633/
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