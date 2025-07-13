Арест 22-летнего кыргызстанца в Калининграде: МИД окажет правовую помощь

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана проинформировали ситуацию с 22-летним гражданином КР, арестованным в Калининградской области России по подозрению в призывах к участию в деятельности террористической организации.

«В целях выяснения всех обстоятельств задержания гражданина и возможного оказания ему консульско-правовой помощи, Генеральному консульству КР в городе Санкт-Петербург поручено провести соответствующую работу. Министерство держит данный вопрос на контроле и по мере поступления подробных сведений, информирует дополнительно», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, Центральный районный суд Калининграда заключил под стражу 22-летнего кыргызстанца, обвиняемого в призывах к участию в деятельности террористической организации.

«По версии следствия, в апреле 2025 года обвиняемый, находясь на территории Калининградской области, используя свой аккаунт в интернет-мессенджере, на электронной странице в сети Интернет разместил видеоматериал, содержащий призыв к участию в деятельности террористической организации. Электронная страница открыта для доступа неограниченному кругу лиц, которые имеют возможность ознакомиться с публикациями», — говорится в сообщении.