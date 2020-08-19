Веревки от качелей сдавили горло. В Шамалды-Сае военнослужащий спас ребенка

В городе Шамалды-Сае военнослужащий спас четырехлетнюю девочку, которая запуталась в веревках качелей и начала задыхаться. Об этом 24.kg сообщили местные жители.
По их словам, инцидент произошел на детской площадке в городе.
«Все произошло в одно мгновенье. Девочка играла с детьми, веревки от качелей опутали ее горло, и она стала задыхаться. В этот момент мимо проходил парень в военной форме и спас ребенка», — пишут они.
Спасителем маленькой девочки оказался 26-летний старший офицер отдела службы войск управления ГПС по Джалал-Абадской области Калыбек Эмильбеков. Он рассказал 24.kg, что это произошло вчера примерно в 20.00, когда он шел после работы домой.
Выяснилось, что четырехлетнюю девочку зовут Аяна. Ее мама стала искать спасителя ребенка. Сегодня она поблагодарила военнослужащего от всей души. Айыльный кенеш готовит награду для Калыбека Эмильбекова.
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