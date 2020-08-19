Веревки от качелей сдавили горло. В Шамалды-Сае военнослужащий спас ребенка

В городе Шамалды-Сае военнослужащий спас четырехлетнюю девочку, которая запуталась в веревках качелей и начала задыхаться. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

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По их словам, инцидент произошел на детской площадке в городе.

«Все произошло в одно мгновенье. Девочка играла с детьми, веревки от качелей опутали ее горло, и она стала задыхаться. В этот момент мимо проходил парень в военной форме и спас ребенка», — пишут они.

Спасителем маленькой девочки оказался 26-летний старший офицер отдела службы войск управления ГПС по Джалал-Абадской области Калыбек Эмильбеков. Он рассказал 24.kg, что это произошло вчера примерно в 20.00, когда он шел после работы домой.

Фото Калыбека Эмильбекова. Военнослужащий спас девочку, которая запуталась в веревках качелей и стала задыхаться

«Увидел висящую девочку на веревке от качелей, сразу подбежал к ней, приподнял и освободил. Начал успокаивать ребенка, у нее был шок. Потом к ней подошли какие-то женщины и я подумал, что одна из них — ее мать. После этого я пошел домой», — рассказал Калыбек Эмильбеков.

Выяснилось, что четырехлетнюю девочку зовут Аяна. Ее мама стала искать спасителя ребенка. Сегодня она поблагодарила военнослужащего от всей души. Айыльный кенеш готовит награду для Калыбека Эмильбекова.

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