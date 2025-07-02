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Происшествия

Возбуждено дело по незаконному строительству пятиэтажного дома в Джалал-Абаде

Прокуратура Джалал-Абада в ходе проверки в региональном управлении по градостроительству и архитектуре выявила существенные нарушения требований градостроительного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По ее данным, ОсОО «Б.К.» незаконно выданы разрешительные документы на строительство пятиэтажного жилого дома. При этом разрешения предоставлены с нарушением установленных норм, без соблюдения требований, предусмотренных действующим законодательством.

Генпрокуратуры
Фото Генпрокуратуры

По данному факту прокуратура возбудила уголовное дело по статье 337 УК КР. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334933/
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