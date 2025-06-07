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Происшествия

Почувствовали? В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение

В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксированы в 9.33. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, очаг землетрясения располагался на территории КР, в 15 километрах к юго-востоку от села Орто-Сырт, 25 километрах к юго-западу от села Казыбек, 37 километрах к юго-востоку от районного центра Баетово, 78 километрах к юго-западу от Нарына.

Интенсивность землетрясения составила в селах Орто-Сырт, Кызыл-Туу, Казыбек около 4,5 балла, а в Кара-Булун, Кара-Суу — 4 балла, районном центре Баетово, селах Терек, Ак-Чий, Ак-Жар, Ат-Баши — около 3,5 балла.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331835/
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