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Более 6 тысяч 500 фактов семейного насилия зарегистрировано в КР с начала года

Более 6 тысяч 500 фактов семейного насилия зарегистрировано в Кыргызстане с начала года. Такие данные содержатся в материалах Службы общественной безопасности МВД.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Правоохранительные органы за первые четыре месяца текущего года зарегистрировали 6 тысяч 536 случаев семейного насилия. Это на 36 процентов больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Органы внутренних дел выдали 4 тысячи 967 охранных ордеров в отношении лиц, совершивших семейное насилие. Составлено 1 тысяча 708 протоколов по статье 70 (семейное насилие) Кодекса о правонарушениях. 538 человек привлечены к общественным работам, 824 человека по решению суда взяты под арест.

По статье 122 (убийство) УК КР возбуждено 11 уголовных дел. По статье 130 (причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР — 10. По статье 131 (причинение менее тяжкого вреда здоровью) — 7. Еще семь дел возбуждено по статье 138 (истязание) УК КР. Всего возбуждено 165 уголовных дел, включая другие статьи УК КР.

Напомним, последний случай семейного насилия вызвал широкий общественный резонаннс. В Кара-Кульджинском районе Ошской области мужчина убил свою жену. 26 мая 38-летняя женщина посетила торжество, где выпускники отмечали 20-летие окончания школы. Это вызвало ревность мужа. Он избил супругу, таскал по земле, а после застрелил. Мама пятерых маленьких детей скончалась по пути в больницу от полученных травм.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331135/
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