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Происшествия

Государству возвращен стадион

ГКНБ выявлены нарушения при приватизации социальных объектов завода АПКО «У».

Установлено, что в период разгосударствления и приватизации государственного имущества, в 1993 году находящийся на балансе ОАО «У» спортивный стадион был выведен в частную собственность.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий, владелец данного объекта, осознавая противоправность владения объектом социального назначения, добровольно изъявил желание безвозмездно передать на баланс государства.

После завершения всех необходимых процедур, земельный участок спортивного стадиона общей площадью 1,158 гектара на добровольной и безвозмездной основе был передан на баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом. (ГАУГИ).
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329941/
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