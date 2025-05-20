16:49
USD 87.45
EUR 98.45
RUB 1.08
Происшествия

За двое суток изъято более 12 тонн бензина на незаконных точках продаж в Бишкеке

Сотрудники милиции совместно с инспекторами Налоговой службы изъяли более 12 тонн бензина. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел Бишкека.

Профилактическое мероприятие по предупреждению незаконной продажи ГСМ на стихийных точках прошло в минувшие выходные. В ГУВД отчитались, что за двое суток в столице изъято более 12 тонн бензина, которые продавали на обочинах дорог и в прочих местах, не предназначенных для реализации ГСМ.

В ведомстве добавили, что с начала 2025 года на основании статьи «Нарушение правил использования разделительной полосы автомобильных дорог» Кодекса о правонарушениях, предусматривающей запрет на размещение торговых точек, пунктов питания, сервисов, рекламных щитов, панно, афиш, транспарантов, вывесок, плакатов и указателей без соответствующего согласования, составлено 195 протоколов. Общая сумма наложенных штрафов составила 585 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329749/
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
Пример заразителен: за мэром Оша теперь и глава Джалал-Абада в рейдах
Правильный имидж. В КР сняли фильм о работе милиции «102»
С начала 2025 года бензин в Кыргызстане подорожал на 1-1,5 сома
В Кыргызстане появится госкомпания по обеспечению страны топливом
Милиция Чуйской области проводит профилактику с рабочими из Индии и Пакистана
В Чуйской области изъяли 7 тонн топлива у нелегальных продавцов
В Бишкеке мужчина жестоко избил свою жену. Она отказалась писать заявление
Уволен таможенник, попавший на видео в нетрезвом состоянии в ходе рейда
Столичная милиция обеспечивала безопасность 120 туристов, прибывших на поезде
Разрушение пастбища в Новопокровке. Комментарий ГУВД Чуйской области
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане при сплаве по&nbsp;реке Нарын погиб гражданин России В Кыргызстане при сплаве по реке Нарын погиб гражданин России
Бывшего вице-мэра Бишкека задержали за&nbsp;мошенничество в&nbsp;особо крупном размере Бывшего вице-мэра Бишкека задержали за мошенничество в особо крупном размере
Мужчина уснул в&nbsp;своем авто и&nbsp;cкончaлся на&nbsp;автомойке в&nbsp;Бишкеке Мужчина уснул в своем авто и cкончaлся на автомойке в Бишкеке
Родственник Матраимова Хабибула Абдукадыр подал в&nbsp;суд на&nbsp;Болота Темирова Родственник Матраимова Хабибула Абдукадыр подал в суд на Болота Темирова
Бизнес
Не&nbsp;90&nbsp;дней, а&nbsp;все время: &laquo;Яндекс Плюс&raquo; бесплатный на&nbsp;тарифах О! &laquo;КОМБО&raquo; Не 90 дней, а все время: «Яндекс Плюс» бесплатный на тарифах О! «КОМБО»
Погрузитесь в&nbsp;мир &laquo;Яндекс Плюс&raquo; с&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; 90&nbsp;дней БЕСПЛАТНО Погрузитесь в мир «Яндекс Плюс» с MEGA — 90 дней БЕСПЛАТНО
KICB получил кредит для финансирования зеленой экономики в&nbsp;Кыргызстане KICB получил кредит для финансирования зеленой экономики в Кыргызстане
Газификация &laquo;под ключ&raquo; стала еще выгоднее Газификация «под ключ» стала еще выгоднее
20 мая, вторник
16:46
Камчыбек Ташиев: Нас должно стать 10 миллионов как можно раньше Камчыбек Ташиев: Нас должно стать 10 миллионов как можн...
16:44
Росфинмониторинг просит доступ ко всем данным системы быстрых платежей
16:33
Комитет ЖК поддержал блокировку порносайтов в Кыргызстане в первом чтении
16:27
В ЖК призывают обеспечить экспорт минудобрений, а не «хвастать» их импортом
16:19
За двое суток изъято более 12 тонн бензина на незаконных точках продаж в Бишкеке