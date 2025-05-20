За двое суток изъято более 12 тонн бензина на незаконных точках продаж в Бишкеке

Сотрудники милиции совместно с инспекторами Налоговой службы изъяли более 12 тонн бензина. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел Бишкека.

Профилактическое мероприятие по предупреждению незаконной продажи ГСМ на стихийных точках прошло в минувшие выходные. В ГУВД отчитались, что за двое суток в столице изъято более 12 тонн бензина, которые продавали на обочинах дорог и в прочих местах, не предназначенных для реализации ГСМ.

В ведомстве добавили, что с начала 2025 года на основании статьи «Нарушение правил использования разделительной полосы автомобильных дорог» Кодекса о правонарушениях, предусматривающей запрет на размещение торговых точек, пунктов питания, сервисов, рекламных щитов, панно, афиш, транспарантов, вывесок, плакатов и указателей без соответствующего согласования, составлено 195 протоколов. Общая сумма наложенных штрафов составила 585 тысяч сомов.