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Происшествия

Трасса Бишкек — Токмак: водителей-нарушителей выявляют с помощью дронов

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) с помощью дронов выявляет водителей, нарушающих Правила дорожного движения на автодороге Бишкек — Токмак, где ведутся ремонтно-восстановительные работы.

«Некоторые водители, видя, что дороги ремонтируются и автомобили движутся медленно в потоке, игнорируют других участников движения, выезжают на обочину, поднимая пыль, а затем, снова встраиваясь в ряд автомобилей, создают искусственные заторы. Все эти нарушения выявляются с помощью дрона, водителей останавливают и назначают соответствующие штрафы», — говорится в сообщении.

В ГУОБДД просят отнестись с пониманием к ситуации и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329105/
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