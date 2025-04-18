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В Бишкеке задержан мошенник, продавший 17 чужих автомашин

В Бишкеке задержан мошенник, продавший 17 чужих автомашин. Об этом сообщает УВД Ленинского района.

Уточняется, что ранее в милицию с заявлением обратился гражданин А.Р. Он просил принять меры в отношении гражданина Б.Н. , который, войдя в доверие, под предлогом сдачи в аренду получил от него 17 автомашин марки Honda Fit. Но затем распродал все иномарки и скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 209 часть 4 УК КР (мошенничество в особо крупном размере).

Оперативники нашли и задержали подозреваемого. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326461/
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