В Бишкеке задержан мошенник, продавший 17 чужих автомашин. Об этом сообщает УВД Ленинского района.

Уточняется, что ранее в милицию с заявлением обратился гражданин А.Р. Он просил принять меры в отношении гражданина Б.Н. , который, войдя в доверие, под предлогом сдачи в аренду получил от него 17 автомашин марки Honda Fit. Но затем распродал все иномарки и скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 209 часть 4 УК КР (мошенничество в особо крупном размере).

Оперативники нашли и задержали подозреваемого. Расследование продолжается.