Катер с туристами из России и Казахстана взорвался в Таиланде

Прогулочный катер с туристами из России и Казахстана взорвался рядом с островом Майтон в провинции Пхукет (Таиланд). Об этом сообщает местное издание MGR Online.

На борту был 31 человек. В результате один россиянин получил ожоги, говорится в сообщении со ссылкой на туристическую полицию.

В момент инцидента 30 туристов были в воде, на борту остался один, он и пострадал. Его госпитализировали для оказания медицинской помощи. Остальные 30 туристов вернулись в свои отели.

По данным издания, катер отправился с пирса Чалонг на популярный среди туристов остров Пхи-Пхи. Во время пути судно сделало остановку у Ко Майтона, чтобы дать возможность пассажирам насладиться красотами. Однако внезапно возникла проблема с двигателем, которая привела к пожару и последующему взрыву.