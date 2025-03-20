По факту незаконной трансформации сельскохозяйственных земель под индивидуальное жилищное строительство задержан глава Токмакского городского управления по градостроительству и архитектуре. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

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Как отмечается, в рамках расследуемого уголовного дела установлено, что должностные лица Бакай-Атинского района Таласской области с 2009 по 2024 год за денежное вознаграждение незаконно выдали в частную собственность 163 нетрансформированных земельных участка сельскохозяйственного назначения (категория «орошаемая пашня») общей площадью 95,9 гектара под индивидуальное жилищное строительство.

Следствие установило причастность к данному преступлению главы Токмакского городского управления по градостроительству и архитектуре (экс-главы Бакай-Атинского управления по градостроительству и архитектуре) Ш.К.М., который 18 марта задержан и водворен в ИВС ОВД Таласа.

Кстати, ранее, 11 марта, по данному делу задержали акима Бакай-Атинского района.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на привлечение к уголовной ответственности других причастных лиц.