В Московском районе за кражу имущества из автомобилей задержаны подозреваемые. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Фото ГУВД Чуйской области

По его данным, ранее с заявлением обратился гражданин Ю.И. и сообщил, что неизвестные на посту в селе Александровка украли из его машины барсетку с документами, 100 тысяч сомов и пять смартфонов общей стоимостью 75 тысяч сомов.

С аналогичным заявлением 14 марта обратился гражданин П.В. Из его авто украли документы, 42 тысячи 500 сомов и шесть смартфонов.

Факты зарегистрированы. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 205 «Кража» УК КР.

Сотрудники милиции нашли и задержали подозреваемых Б.А., 1997 года рождения, Б.Э., 1988 года рождения, и Т.Б., 2008 года рождения. Вещественные доказательства изъяты и возвращены хозяевам.

Устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений. Следствие продолжается.