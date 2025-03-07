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Происшествия

Членов земельной комиссии задержали в Таласской области

Членов земельной комиссии задержали в Таласской области по факту легализации незаконно выданных земельных участков сельхозназначения под индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщил пресс-центре ГКНБ.

По его данным, установлено, что отдельные должностные лица Бакай-Атинского района Таласской области с 2009 по 2024 год за денежное вознаграждение незаконно передали в частную собственность 163 земельных участка сельскохозяйственного назначения (категория «орошаемая пашня») под индивидуальное жилищное строительство.

По факту 5 марта задержаны и водворены в ИВС ОВД города Таласа члены земельной комиссии Бакай-Атинского: первый заместитель акима района С.М., директор филиала районного агентства по земельным ресурсам, кадастра, геодезии и картографии С.Б. и бывший глава айыльного аймака Р.Б.

ГКНБ КР продолжает следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности других вышестоящих должностных лиц, причастных к указанным незаконным действиям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322090/
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