Задержан замдиректора Аламединского филиала «Кадастра» по подозрению в коррупции

Задержан заместитель директора Аламединского филиала ГУ «Кадастр» Э.А.А. в рамках расследования коррупционных схем, связанных с земельными ресурсами. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, следствие установило факт незаконного завладения Э.А.А. земельным участком площадью 15 соток в качестве взятки. Преступление выявили в ходе проверки законности выделения наделов в селе Кок-Жар.





Установлено, что в 2007 году гражданам выделили 4,3 гектара земель сельскохозяйственного назначения. Владельцы участков планировали разделить их на более мелкие и продать под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), однако столкнулись с проблемой трансформации земель.

По версии следствия, Э.А.А., предложив помощь в трансформации, потребовал в качестве вознаграждения участок в 15 соток в том же контуре. Его оформили на подставное лицо — племянника задержанного.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело. Э.А.А. водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.