01:31
USD 87.45
EUR 93.55
RUB 0.98
Происшествия

Задержан замдиректора Аламединского филиала «Кадастра» по подозрению в коррупции

Задержан заместитель директора Аламединского филиала ГУ «Кадастр» Э.А.А. в рамках расследования коррупционных схем, связанных с земельными ресурсами. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, следствие установило факт незаконного завладения Э.А.А. земельным участком площадью 15 соток в качестве взятки. Преступление выявили в ходе проверки законности выделения наделов в селе Кок-Жар.

Установлено, что в 2007 году гражданам выделили 4,3 гектара земель сельскохозяйственного назначения. Владельцы участков планировали разделить их на более мелкие и продать под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), однако столкнулись с проблемой трансформации земель.

По версии следствия, Э.А.А., предложив помощь в трансформации, потребовал в качестве вознаграждения участок в 15 соток в том же контуре. Его оформили на подставное лицо — племянника задержанного.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело. Э.А.А. водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321535/
просмотров: 5118
Версия для печати
Материалы по теме
Государству вернули спортзал с территорией в 2 гектара в Чуйской области
У организаторов коррупционной схемы при выдаче лицензий конфисковали дома и авто
В Бишкеке задержан директор ГП «Государственная лотерейная компания»
Двух судисполнителей задержали за коррупцию прямо во время совещания с ГКНБ
В Самарканде прямо на совещании по борьбе с коррупцией задержали чиновников
Махинации с земельными участками выявили в Бишкеке
Ремонт дорог в Таласской области. Задержан местный чиновник Минтранса
В прошлом году суды рассмотрели 367 дел о коррупции. Статистика приговоров
Улуттук онкология борборунун дарыгерлери коррупцияга шектелүүдө
Врачей отделения химиотерапии Наццентра онкологии подозревают в коррупции
Популярные новости
Сотрудник ГКНБ водворен в&nbsp;СИЗО. В&nbsp;его машине нашли наркотики Сотрудник ГКНБ водворен в СИЗО. В его машине нашли наркотики
Машина взорвалась во&nbsp;время движения в&nbsp;Бишкеке Машина взорвалась во время движения в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке задержан директор ГП&nbsp;&laquo;Государственная лотерейная компания&raquo; В Бишкеке задержан директор ГП «Государственная лотерейная компания»
Готовили джихад против властей. Задержаны 30&nbsp;членов террористической ячейки Готовили джихад против властей. Задержаны 30 членов террористической ячейки
Бизнес
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
Домашний интернет и&nbsp;связь для семьи&nbsp;&mdash; подключайте один тариф на&nbsp;всех в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Домашний интернет и связь для семьи — подключайте один тариф на всех в «Мой О!»
MEGA расширяет покрытие сети 4G&nbsp;в&nbsp;высокогорных селах Нарынской области MEGA расширяет покрытие сети 4G в высокогорных селах Нарынской области
Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и&nbsp;Doscredobank Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и Doscredobank
6 марта, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 марта, среда
23:40
Две китаянки придумали, как с помощью ИИ предотвратить мошенничество
23:15
Узбекских артистов призвали отказаться от религиозной пропаганды
23:09
Лига арабских государств предлагает свой план восстановления Газы
22:45
Китай выступил с резким заявлением в ответ на повышение США торговых пошлин
22:31
Ученые прогнозируют эпидемию ожирения к 2050 году