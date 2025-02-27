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Происшествия

Не того хотел подкупить. Житель Чолпон-Аты задержан за дачу взятки чекисту

Спецслужбы задержали жителя Чолпон-Аты Иссык-Кульской области за дачу взятки в особо крупном размере сотруднику ГКНБ. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР. 

«В январе сотрудники ГКНБ начали доследственную проверку в отношении гражданина К.К., который, не имея официальных источников дохода, преступным путем приобрел дорогостоящее имущество и легализовал его в Чолпон-Ате. Он предложил работникам ГКНБ взятку за принятие положительного процессуального решения по результатам проверки», — говорится в сообщении.

25 февраля К.К. пойман с поличным при передаче $29 тысяч сотрудникам госкомитета в их кабинете. Его водворили в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321281/
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