Две девушки шантажировали таласца интимными фото и предлагали взятку милиционеру

Службой внутренних расследований МВД и УВД Таласской области при передаче денежных средств сотруднику милиции задержаны две гражданки.

По данным МВД, ранее с заявлением обратился житель города Таласа, который сообщил, что администратор Instagram-страницы interes_talas 8 февраля около 22.30 отправил ему сообщение с угрозами. Злоумышленник требовал 5 тысяч сомов, угрожая опубликовать его личные интимные фотографии.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 208 (вымогательство) УК КР.

В ходе следствия И.С., 1974 года рождения, и Т.Х., 2007 года рождения, предложили оперативному сотруднику взятку в размере 150 тысяч сомов.

По данному факту возбуждено еще одно уголовное дело по статье 345 (дача взятки) УК КР.

При передаче взятки девушек задержали. Они водворены в изолятор временного содержания.

Следствием установлено, что Т.Х. являлась администратором Instagram-страницы interes_talas, на которую подписаны 25 тысяч человек, а гражданка И.С. ее родственница.

МВД просит всех, кто мог пострадать от действий, связанных с Instagram-страницей interes_talas, обращаться в милицию по телефонам 0342253142, 0703123304.