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Происшествия

Выезд на встречку — патрульные за два часа оштрафовали водителей на 180 тысяч

В Бишкеке автоинспекторы за два часа оштрафовали водителей на 180 тысяч сомов за выезд на встречную полосу движения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного УПСМ.

В Сети появилось видео, как на пересечении улиц Бакаева и Льва Толстого авто выезжали на встречную полосу движения. Туда направились сотрудники УПСМ, которые за два часа неоднократно зафиксировали данное нарушение ПДД и составили протоколы на общую сумму 180 тысяч сомов.

Кроме того, устанавливаются личности водителей, нарушивших ПДД во время записи видео, распространенного в Сети.

В УПСМ напомнили, что, согласно статье «Нарушение правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения» Кодекса о правонарушениях, штраф составляет 15 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320430/
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