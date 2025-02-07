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Сюжет: Семейное насилие

В Джалал-Абаде в убийстве матери троих детей подозревается супруг

В Джалал-Абаде в убийстве 29-летней женщины подозревается супруг. Об этом сообщили в областной милиции.

По ее данным, 8 января из местной больницы пришло сообщение о том, что к ним привезли жительницу села Таш-Булак, которая на момент поступления была уже мертва. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Во время доследственной проверки 33-летний муж покойной рассказал, что у них не было причин для конфликта и доставил жену в больницу, чтобы оказать ей помощь.

По результату судебно-медицинской экспертизы 6 февраля факт зарегистрирован по статье 122 «Убийство» УК КР. Возбуждено уголовное дело.

Супруга погибшей задержали и водворили в ИВС. В УВД Джалал-Абадской области 24.kg отметили, что у покойной на шее были следы удушения. Пара воспитывала троих детей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319277/
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