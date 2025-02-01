МВД расследует дело о вымогательстве взятки судьей

Следственная служба МВД расследует уголовное дело по факту вымогательства взятки. Одним из фигурантов является судья одного из районных судов.

Как сообщает пресс-служба министерства, в милицию обратился гражданин с заявлением о том, что должностное лицо потребовало у него $1 тысячу за решение вопроса, связанного с рассмотрением дела в суде. По словам заявителя, ранее он уже передавал денежные средства в размере нескольких десятков тысяч сомов.

В конце ноября 2024 года по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 343 части 1 «Вымогательство взятки» УК КР. В ходе оперативно-следственных мероприятий установлена причастность к преступлению судьи, а также зафиксированы факты получения денежных средств.

При задержании двое посредников пойманы с поличным. У них обнаружены и изъяты ранее помеченные купюры.

В отношении судьи Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту вымогательства взятки. Материалы переданы в следственную службу МВД для дальнейшего расследования.

Следственные мероприятия продолжаются, проверяется возможная причастность других лиц.