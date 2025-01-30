11:02
USD 87.45
EUR 91.16
RUB 0.89
Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми

В Аксыйском районе мужчина до смерти забил родного сына. Ему дали 13 лет тюрьмы

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области суд приговорил Т.Т., который до смерти забил своего сына, к 13 годам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщил заместитель прокурора Аксыйского района Тынчтыкбек Кенжебаев.

В феврале 2022 года Т.Т. развелся с супругой и забрал у нее сына, 2019 года рождения. Таким образом, как отметил Тынчтыкбек Кенжебаев, ребенок остался под присмотром отца, но нуждался в уходе и заботе, чего отец не мог предоставить. Наоборот, мужчина часто бил мальчика за то, что он мог описаться в трусы.

2 февраля 2023 года Т.Т. вывел сына раздетым на улицу, где избил его. После они зашли домой, где мужчина до смерти забил ребенка. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате ударов твердым предметом, предположительно кулаками и обувью. У ребенка была закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, кровоизлияние в мозг.

Возбуждено дело по статьям «Истязания в отношении ребенка» и «Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, или ребенка» УК КР. 6 декабря 2024 года Аксыйский районный суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы.

Тынчтыкбек Кенжебаев добавил, что законы Кыргызской Республики защищают и обеспечивают права детей и их неприкосновенность от физического, сексуального, психологического и иного насилия. Люди, подвергшие детей таковому, будут наказаны по всей строгости закона.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318364/
просмотров: 393
Версия для печати
Материалы по теме
Трамп обещает рассекретить документы об убийстве Кеннеди и Мартина Лютера Кинга
В Бишкеке мужчина признался в убийстве жены
Стрельба в Бишкеке. Дело Мукаша Ырсалиева по обвинению в убийстве прекращено
19-летняя девушка ножом ударила своего супруга в сердце в селе Беловодском
В Казахстане пытались «изгнать джина» из пятилетней девочки
Подозреваемый в убийстве матери в Кара-Балте 12 лет скрывался под чужим именем
В Бишкеке мужчина подозревается в убийстве собутыльника
В Черногории мужчина открыл стрельбу после ссоры в баре. Погибли 12 человек
В бишкекской больнице скончался пациент. Задержан мужчина, который его ударил
Сели, бомбы, протесты. Какие происшествия потрясли Кыргызстан в 2024 году
Популярные новости
Взрыв в&nbsp;селе Кок-Жар: одна из&nbsp;пострадавших скончалась Взрыв в селе Кок-Жар: одна из пострадавших скончалась
Спецслужбы задержали мужчину, который спонсировал ОПГ и&nbsp;насиловал девушек Спецслужбы задержали мужчину, который спонсировал ОПГ и насиловал девушек
Вымогала деньги у&nbsp;пациентов. Спецслужбы задержали врача онкоцентра в&nbsp;Бишкеке Вымогала деньги у пациентов. Спецслужбы задержали врача онкоцентра в Бишкеке
Пакистанцы по&nbsp;поддельным паспортам незаконно привозили в&nbsp;КР соотечественников Пакистанцы по поддельным паспортам незаконно привозили в КР соотечественников
Бизнес
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;бери максимум&nbsp;&mdash; новый номер + 30&nbsp;ГБ в&nbsp;подарок! Переходи на О! и бери максимум — новый номер + 30 ГБ в подарок!
&laquo;Межбанковский процессинговый центр&raquo; отметил 20-летие и&nbsp;подвел итоги 2024 года «Межбанковский процессинговый центр» отметил 20-летие и подвел итоги 2024 года
Digital Kyrgyzstan, ключевое B2B-мероприятие, состоится 27&nbsp;февраля в&nbsp;Бишкеке Digital Kyrgyzstan, ключевое B2B-мероприятие, состоится 27 февраля в Бишкеке
Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с&nbsp;работой &laquo;Джеруя&raquo; Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с работой «Джеруя»
30 января, четверг
11:01
Депутат БГК сдает в субаренду муниципальную собственность за $9 тысяч Депутат БГК сдает в субаренду муниципальную собственнос...
10:50
Грузия заявила, что прекращает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы
10:48
Мэр Бишкека просит депутатов БГК не отвлекать муниципалитет от работы
10:38
Марк Цукерберг снял ограничения с аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram
10:36
Туристы обвинили компанию «Ак Нур Тревел» в мошенничестве