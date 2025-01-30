В Аксыйском районе мужчина до смерти забил родного сына. Ему дали 13 лет тюрьмы

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области суд приговорил Т.Т., который до смерти забил своего сына, к 13 годам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщил заместитель прокурора Аксыйского района Тынчтыкбек Кенжебаев.

В феврале 2022 года Т.Т. развелся с супругой и забрал у нее сына, 2019 года рождения. Таким образом, как отметил Тынчтыкбек Кенжебаев, ребенок остался под присмотром отца, но нуждался в уходе и заботе, чего отец не мог предоставить. Наоборот, мужчина часто бил мальчика за то, что он мог описаться в трусы.

2 февраля 2023 года Т.Т. вывел сына раздетым на улицу, где избил его. После они зашли домой, где мужчина до смерти забил ребенка. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате ударов твердым предметом, предположительно кулаками и обувью. У ребенка была закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, кровоизлияние в мозг.

Возбуждено дело по статьям «Истязания в отношении ребенка» и «Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, или ребенка» УК КР. 6 декабря 2024 года Аксыйский районный суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы.

Тынчтыкбек Кенжебаев добавил, что законы Кыргызской Республики защищают и обеспечивают права детей и их неприкосновенность от физического, сексуального, психологического и иного насилия. Люди, подвергшие детей таковому, будут наказаны по всей строгости закона.