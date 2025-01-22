Почти 4 килограмма марихуаны нашли в гараже у задержанного в Кара-Куле

В городе Кара-Куле Джалал-Абадской области задержан мужчина с почти 4 килограммами наркотиков, сообщили в пресс-службе СБНОН МВД КР.

7 января оперативники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков вместе с кинологами провели обыск в доме 40-летнего жителя города Кара-Куля, в гараже у которого среди досок был найден пакет с марихуаной. Общий вес составил 3 килограмма 986 граммов.

Правоохранители возбудили дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. Задержанного водворили в СИЗО. Следствие продолжается – устанавливаются лица, причастные к данному преступлению.