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Происшествия

Почти 4 килограмма марихуаны нашли в гараже у задержанного в Кара-Куле

В городе Кара-Куле Джалал-Абадской области задержан мужчина с почти 4 килограммами наркотиков, сообщили в пресс-службе СБНОН МВД КР. 

7 января оперативники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков вместе с кинологами провели обыск в доме 40-летнего жителя города Кара-Куля, в гараже у которого среди досок был найден пакет с марихуаной. Общий вес составил 3 килограмма 986 граммов. 

Правоохранители возбудили дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. Задержанного водворили в СИЗО. Следствие продолжается – устанавливаются лица, причастные к данному преступлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317506/
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