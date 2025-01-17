В Кара-Балте мужчина ударил ножом любовника своей жены

В Кара-Балте задержан 48-летний мужчина, который ударил ножом в грудь любовника своей жены. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Накануне, 16 января, в милицию поступило сообщение о госпитализации мужчины с ножевым ранением в область груди. Возбуждено дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 48-летний Т.А., которого водворили в ИВС.

Следствие установило, что в ноябре 2024 года гражданин Т.С. в социальной сети Instagram познакомился с женщиной по имени А., с которой у них завязалась интимная связь. Муж этой женщины (задержанный Т.А.) узнал об этой связи, встретился с любовником супруги в Кара-Балте, где ударил его в грудь ножом.