В Кара-Суу иностранка получила травмы во время катания на баллоне

В зоне отдыха «Чыйырчык» Кара-Суйского района иностранка разбилась во время катания на баллоне. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ошской области.

Инцидент произошел 7 января. Сотрудники туристического взвода оказали первую помощь пострадавшей и вынесли ее в безопасное место. Затем гражданку передали родственникам для дальнейшего медицинского обследования. Женщина теряла сознание после падения с баллона.

По данным областной милиции, зимой иностранные и местные студенты приезжают в зону отдыха «Чыйырчык» и на лыжную базу «Катта-Талдык». В выходные дни и во время зимних каникул число отдыхающих в день достигает 2 тысяч человек. Милиционеры обеспечивают общественную безопасность. Сотрудники туристического взвода помогают гражданам с переводом, при необходимости оказывают юридическую помощь и ведут разъяснительные работы.