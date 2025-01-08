18:02
USD 87.00
EUR 89.77
RUB 0.79
Происшествия

В Кара-Суу иностранка получила травмы во время катания на баллоне

В зоне отдыха «Чыйырчык» Кара-Суйского района иностранка разбилась во время катания на баллоне. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ошской области.

Инцидент произошел 7 января. Сотрудники туристического взвода оказали первую помощь пострадавшей и вынесли ее в безопасное место. Затем гражданку передали родственникам для дальнейшего медицинского обследования. Женщина теряла сознание после падения с баллона.

По данным областной милиции, зимой иностранные и местные студенты приезжают в зону отдыха «Чыйырчык» и на лыжную базу «Катта-Талдык». В выходные дни и во время зимних каникул число отдыхающих в день достигает 2 тысяч человек. Милиционеры обеспечивают общественную безопасность. Сотрудники туристического взвода помогают гражданам с переводом, при необходимости оказывают юридическую помощь и ведут разъяснительные работы. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316212/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
В Сокулукском садике скончалась пятилетняя девочка. Милиция ведет проверку
В Сузаке семья отравилась угарным газом. Погиб шестилетний ребенок
Минтруда хотело уменьшить размер пособия по несчастным случаям на производстве
Мужчина умер, убегая от милиционеров. Брат уверяет, что его задушили
Получили травму на производстве? Куда жаловаться и как получить компенсацию
Рабочий погиб на золотодобывающем предприятии «Кичи Чаарат» в Чаткале
В Бостери женщина упала с парашюта. Милиция ведет проверку
Смертельный Fly Jump. Мужчина сорвался с 25-метровой высоты в ущелье Чункурчак
Трагедия в Сузаке. К увольнению представлены шесть должностных лиц
В Ошской области женщина и трое детей погибли от отравления угарным газом
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке школьник выстроил в&nbsp;ряд учеников и&nbsp;бил&nbsp;их. Комментарий милиции В Бишкеке школьник выстроил в ряд учеников и бил их. Комментарий милиции
В&nbsp;селе Арка-2&nbsp;на границе с&nbsp;Таджикистаном взорвался снаряд. Подробности В селе Арка-2 на границе с Таджикистаном взорвался снаряд. Подробности
Авиакатастрофа в&nbsp;Актау. В&nbsp;Бразилии расшифровали черные ящики Авиакатастрофа в Актау. В Бразилии расшифровали черные ящики
Из-за густого тумана в&nbsp;аэропорту Оша самолеты не&nbsp;могут совершить посадку Из-за густого тумана в аэропорту Оша самолеты не могут совершить посадку
Бизнес
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
8 января, среда
17:57
В Бишкеке мужчина избил и ограбил прохожего В Бишкеке мужчина избил и ограбил прохожего
17:46
В Кара-Суу иностранка получила травмы во время катания на баллоне
17:34
В Лейлеке водитель грузовика погиб от взрыва шины на колесе
17:29
Илон Маск назвал премьера Канады «девочкой»
17:20
В Бишкеке женщина заявила, что ее дочь с ДЦП изнасиловал родной отец