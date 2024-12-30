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В городе Ош задержали четырех членов ОПГ. Продавали наркотики

В Ошской области задержана группа, состоящая из членов ОПГ, которая занималась продажей наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД КР.

15 октября 2024 года в Едином реестре преступлений УВД Оша зарегистрировали заявление по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. Группировку возглавлял 33-летний житель города Оша, ранее судимый восемь раз и состоящий на учете МВД как член ОПГ.

В состав группы также входят 25-летний Н., 24-летний З. и 26-летний Б., которые продавали наркотики по всей Ошской области. 18 декабря задержан главарь банды, в авто у которого изъяли два ножа. 20 декабря задержан 26-летний Б., у которого в машине обнаружили гашиш. Всех водворили в ИВС. Правоохранители устанавливают других участников преступной группировки. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315773/
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