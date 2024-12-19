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Происшествия

В Бишкеке мужчина несколько раз ударил 14-летнюю девочку и убежал

В Бишкеке мужчина напал на 14-летнюю девочку, после чего скрылся в неизвестном направлении. Об этом в социальных сетях сообщили родственники пострадавшей.

По их словам, инцидент произошел 17 декабря на улице Суюмбаева напротив здания «Мегакома».

«Девочка возвращалась домой со школы вместе с одноклассницей. Мужчина примерно 30-35 лет был в капюшоне, подошел сзади и нанес сильный удар кулаком в лицо, в область челюсти. От удара сестра упала на асфальт, у нее закружилась голова и на мгновение помутнело в глазах. Нападавший не остановился и ударил ее еще раз, а затем быстро скрылся. Одноклассница растерялась и не успела ничего предпринять», — говорится в публикации.

В УВД Свердловского района рассказали, что с заявлением обратилась мать пострадавшей. Факт зарегистрирован в Журнале учета информации, начата доследственная проверка. Назначены все необходимые экспертизы. Ведутся поиски нападавшего.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314770/
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