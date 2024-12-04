Бишкекчанка обвинила сотрудников детсада в избиении. В учреждении это отрицают

Бишкекчанка Наргуль Тургунполотова обвинила директора детского частного сада «Счастливые малыши» в избиении. Об этом она сообщила 24.kg.

По словам женщины, инцидент произошел 3 декабря из-за претензий родителя к питанию.

«С тех пор как мы начали ходить в этот детский сад, мой сын начал проявлять агрессию, плохо спать, стал капризным и голодным. При этом в садике обещали хорошее питание. Когда я попыталась выяснить, почему моего ребенка плохо кормят, директор Екатерина Гульматова и повар стали оскорблять меня. После избили при моем сыне. Мой ребенок плакал, его дергали и обзывали. Я избита, моя рука была в крови, лицо опухло. Они пинали меня ногами», — рассказала она.

После инцидента Наргуль Тургунполотова написала заявление в милицию.

«Они бездействуют и ничего не делают. Я пошла проходить судмедэкспертизу, однако сказали, что нет никаких увечий», — возмутилась она.

Редакция 24.kg связалась с руководством детского сада. Женщина, представившаяся директором, опровергла слова бишкекчанки. По ее словам, именно мама воспитанника напала на воспитательницу.

«Меня во время инцидента не было. По рассказам воспитательниц и нянечек, женщина ворвалась в зал, где были дети, и напала на сотрудников. Кроме того, она сломала дверь. Ее ребенка в то время не было, так как его забрала подруга родительницы. Все, что она говорит, ложь», — прокомментировала директор.

В пресс-службе РУВД Октябрьского района сообщили, что факт зарегистрирован в ЖУИ УВД, по нему началась доследственная проверка.

Отметим, обе стороны обратились с письменными заявлениями в милицию в отношении друг друга.

Расследование продолжается.