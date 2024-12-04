Дело Имамидина Ташова. У властей страны просят смягчить ему меру пресечения

Близкие и родственники арестованного по обвинению в попытке насильственного захвата власти предпринимателя Имамидина Ташова обратились сегодня к руководству страны с просьбой смягчить ему меру пресечения, чтобы урегулировать проблемы с дольщиками.

Фото СМИ. Родственники Имамидина Ташова просят смягчить ему меру пресечения

На пресс-конференции мать основателя строительной компании KG Group Саипжамал Абдукаимова сказала, что в необоснованной растрате средств дольщиков виноваты другие топ-менеджеры. По ее словам, в фирме было три-четыре руководителя. Недавно она назначила нового, но Министерство юстиции отказало в регистрации, потому что есть ограничения.

Брат арестованного Азиз Ташов добавил, что компания могла бы обеспечить дольщиков жильем, но все имущество находится под арестом.

29 октября в Первомайском районном суде Бишкека началось рассмотрение уголовного дела в отношении Имамидина Ташова. Сам он из СИЗО доставлен в больницу после попытки суицида.

Напомним, Имамидину Ташову предъявлены обвинения в попытке насильственного захвата власти, публичных призывах к захвату власти и незаконном пересечении государственной границы.

Он задержан в апреле в селе Каинды Чуйской области. По данным ГКНБ, в Кара-Балте предприниматель якобы планировал организовать временный штаб по консолидации сил для акции протеста с последующим захватом власти. Находясь в розыске, он проводил активную вербовочную работу через соцсети, заявляли в ведомстве.

В госкомитете также сообщали, что в столице компания KG Group построила шесть многоквартирных жилых домов. Но ни один из этих объектов не ввели в эксплуатацию в связи с самовольным возведением, без разрешительных документов.

До этого в соцсетях опубликовали видеообращение Имамидина Ташова, где он заявил, что его «по-бандитски похитили», держали в неволе и требовали, помимо уже перечисленных в доход государства 52 миллионов сомов, еще 100 миллионов «в левый карман».