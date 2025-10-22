Голодовка Имамидина Ташова. Осужденный бизнесмен похудел на 19 килограммов

Признанный виновным и приговоренный к тюремному сроку бизнесмен Имамидин Ташов за 22 дня голодовки похудел на 19 килограммов. Об этом сообщила его адвокат Асель Аргымбаева.

По ее словам, вчера подзащитный упал в обморок.

Фото из архива. Имамидин Ташов

Имамидин Ташов объявил сначала сухую голодовку в конце сентября. Он жаловался на давление со стороны администрации СИЗО-1. В Государственной службе исполнения наказаний это опровергали.

Ранее бизнесмен предпринимал несколько попыток суицида.

Напомним, в декабре 2024-го после очередного продления ареста основатель стройкомпании KG Group попытался перерезать себе горло. Это была вторая попытка суицида. 29 октября Имамидина Ташова из СИЗО доставили в больницу. 17 декабря бизнесмен вновь попытался наложить на себя руки, куском стекла он порезал живот.

Ранее бизнесмену предъявили обвинения в попытке насильственного захвата власти, публичных призывах к захвату власти и незаконном пересечении государственной границы.

Имамидин Ташов задержан в апреле прошлого года в селе Каинды Чуйской области. По данным ГКНБ, в Кара-Балте он якобы планировал организовать временный штаб по консолидации сил для акции протеста с последующим захватом власти.

До этого в соцсетях опубликовали видеообращение предпринимателя, где он заявил, что его «по-бандитски похитили», держали в неволе и требовали, помимо уже перечисленных в доход государства 52 миллионов сомов, еще 100 миллионов «в левый карман».

В июле 2025 года решением Первомайского районного суда Бишкека он признан виновным и приговорен к девяти годам лишения свободы.