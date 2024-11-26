В Бишкеке задержаны закладчики с наркотиками на 700 тысяч сомов

Наркоборцы задержали 18-летнего А.уулу К. и 26-летнего Э.Д.У. с особо крупной партией наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД КР.

Оперативники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков получили информацию о том, что в Бишкеке несколько парней 20 — 22 лет длительное время продают наркотики. Они установили личности подозреваемых и задержали во время закладки наркотиков. Ими оказались 18-летний А.уулу К. и 26-летний Э.Д.У. В ходе осмотра места преступления милиционеры нашли психотропные вещества в особо крупном размере.

По предварительным данным, общая стоимость изъятого наркотика составляет 700 тысяч сомов. Установлено, что А. уулу К и Э.Д.У. на съемной квартире расфасовывали психотропные препараты и продавали их через Telegram-канал. Возбуждено дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. Задержанные водворены в СИЗО.