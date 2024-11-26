Дайыр Орунбеков рассказал, за что задержали трех судей в Джалал-Абаде

Руководитель пресс-службы президента КР Дайыр Орунбеков рассказал причины задержания трех судей Джалал-Абадского областного суда.

Напомним, что глава ГКНБ Камчыбек Ташиев во время открытия нового здания Сузакского РУВД заявил о задержании судей за превышение должностных полномочий. По его словам, судьи, несмотря на то, что присягнули работать честно, нарушили закон, преследуя корыстные интересы.

Дайыр Орунбеков отметил, что судьи отпустили под домашний арест подследственного, обвиняемого в тяжком преступлении.

«Они избрали меру пресечения гражданину Кыргызстана, который задержан за перевозку героина, и отпустили его под домашний арест. После подследственный покинул страну», — написал Орунбеков.

Также глава пресс-службы президента добавил, что есть все основания полагать, что эти судьи получили взятку за избрание такой меры пресечения.