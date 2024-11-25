Трое судей задержаны по обвинению в злоупотреблении. Стали известны их имена

Трое судей Джалал-Абадского областного суда, нарушившие закон, задержаны. Об этом на церемонии открытия нового здания Сузакского РОВД сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, судьи, несмотря на то, что присягнули работать честно, нарушили закон, преследуя корыстные интересы.

Камчыбек Ташиев сказал, что все трое заключены под стражу.

Ранее стало известно, что 22 ноября Совет судей рассмотрел представление генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности судей Джалал-Абадского областного суда К.Э. и М.К., а также экс-судьи У.М.

Заслушав доклады и заключение дисциплинарной комиссии, Совет судей удовлетворил представление главы надзорного органа.

Троим судьям инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьями 337 «Злоупотребление должностным положением» и 352 «Вынесение неправосудного приговора или иного судебного акта» УК КР.

Отметим, что указанные инициалы совпадают с ФИО судей Курала Эстебесова, Марсела Кенжеева и Улукбека Мукамбетова.