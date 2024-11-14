В жилмассиве Бишкека должны были построить школу, но участок продали частникам

В столичном жилмассиве «Айкол» спецслужбы вернули государству землю, на которой должны были построить школу, сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, стоимость участка составляет 111 миллионов сомов.

«Установлено, что в 2008-м отдельные должностные лица способствовали выводу в частную собственность земельного участка в 0,62 гектара, предназначенного для строительства начальной школы на 350 учеников в жилмассиве «Айкол» Свердловского района. С 2008 по 2024 год этот земельный участок прошел ряд процедур переоформления, где последняя перерегистрация осуществлена на гражданку К.Н.А.», — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются соответствующие мероприятия по установлению фактов незаконного вывода земельных участков социального назначения в частную собственность в жилмассивах столицы.