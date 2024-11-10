Оформлял фиктивные документы кыргызстанцам: в Приамурье РФ задержали чиновника

Начальника миграционного отдела в Приамурье задержали по подозрению в организации незаконной миграции и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Амурской области.

Фото управления Следственного комитета РФ по Амурской области.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Амурской области по подозрению в... организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения и... использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы задержан начальник отделения по вопросам миграции межмуниципального образования МВД России «Бурейский», — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что с июня 2023 по апрель 2024 года миграционный чиновник и предприниматель из Благовещенска организовали незаконное пребывание в РФ граждан Кыргызстана, прибывших в регион. Они изготовили и регистрировали фиктивные трудовые договоры, чтобы мигранты пребывали на территории страны в безвизовом режиме.