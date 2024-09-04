Водителей, перевозящих опасный груз, оштрафовали на более 500 тысяч сомов

За пять дней масштабного рейда, который провели на территории Кыргызстана, автоинспекторы оштрафовали водителей большегрузов на 512 тысяч сомов, сообщили в пресс-службе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

Рейд «Опасный груз» проводился сотрудниками отдела дорожного надзора ГУОБДД с 26 по 30 августа.

«Проверяли транспортные средства, перевозящие горючее, взрывчатые вещества, газообразные жидкости, горючие и радиоактивные вещества. В ходе рейда проверены 73 опасные грузовые автомашины, из них за выявленные нарушения оштрафованы 63 водителя», — говорится в сообщении.

Кроме того, проведены разъяснительные беседы с водителями ОсОО «Сервисная компания «Мунайзат», нефтебазы «Кант», ОсОО «Альфа Ойл» и ОсОО «Ред Петролеум», осуществляющими перевозку опасных грузов. Им напомнили о необходимости соблюдения ПДД и тщательного контроля технического состояния их авто.