15:24
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Происшествия

МЧС и ГУОБДД опровергли гибель водителя большегруза «Росатома» в Мин-Куше

Водитель грузовика «Росатома», который попал в ДТП в селе Мин-Куш Нарынской области, жив. Об этом сообщили корреспонденту 24.kg в пресс-службе МЧС и ГУОБДД МВД КР.

Ранее сообщалось, что 2 сентября в селе Мин-Куш в ДТП попал груженный урановыми отходами грузовик «Росатома». В Сети распространили видео с места происшествия. На кадрах виден поврежденный большегруз, рядом лежал человек, которому оказывали помощь. По словам местного жителя, якобы водитель скончался.

Позже в МЧС подтвердили факт ДТП и рассказали, что оно произошло на втором километре трассы Туюк-Суу — Мин-Куш — Арал. 

Грузовик HOWO, груженный урановыми отходами, направлялся из старого хвостохранилища Туюк-Суу, съехал с трассы. На место происшествия сразу выехали оперативная бригада МЧС Джумгальского района, милиция и представители предприятия. Урановые отходы не высыпались, они не опасны. Место происшествия проверили дозиметром. 

Позже в пресс-службах МЧС и ГУОБДД МВД факт смерти водителя авто не подтвердили.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/303933/
просмотров: 1583
Версия для печати
Материалы по теме
Открытый перелом обеих ног. В Бишкеке произошло страшное ДТП с тремя авто
Грузовик «Росатома» попал в ДТП в Мин-Куше. МЧС КР подтвердило информацию
ДТП с пятью автомобилями на объездной: число погибших увеличилось до десяти
В Сети появилось видео, на котором якобы фура «Росатома» попала в ДТП
ЗИЛ протаранил легковушку в селе Ленинском. Пострадала 27-летняя девушка
В Китае автобус въехал в толпу детей и родителей у школы, погибли 11 человек
В Бишкеке 24-летний водитель сбил двух школьниц. Их госпитализировали
В Бишкеке на Южной магистрали машина влетела в светофор
Из-за лопнувшего колеса произошло ДТП с пятью авто. Погибли семь человек
Кыргызстанец, управляя автобусом, сбил девочку в Санкт-Петербурге
Популярные новости
В&nbsp;&laquo;Арча-Бешике&raquo; соседи несколько раз ударили ножом мужчину В «Арча-Бешике» соседи несколько раз ударили ножом мужчину
По&nbsp;факту гибели Айтурган Маматкуловой задержали супруга По факту гибели Айтурган Маматкуловой задержали супруга
В&nbsp;результате ночных обстрелов Белгорода и&nbsp;Харькова много пострадавших В результате ночных обстрелов Белгорода и Харькова много пострадавших
На&nbsp;рынке Нарына мужчина ранил ножом жену. Пострадавшая в&nbsp;больнице На рынке Нарына мужчина ранил ножом жену. Пострадавшая в больнице
Бизнес
MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и&nbsp;ремонта в&nbsp;детсадах Бишкека MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и ремонта в детсадах Бишкека
Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо
Подарок ко&nbsp;Дню знаний: MEGA открыла компьютерный класс для особых детей в&nbsp;Оше Подарок ко Дню знаний: MEGA открыла компьютерный класс для особых детей в Оше
Покупайте только зарегистрированные смартфоны в&nbsp;магазинах O!Store Покупайте только зарегистрированные смартфоны в магазинах O!Store
4 сентября, среда
15:15
Милиционера, спасшего женщину от мужа с ножом в Нарыне, наградили медалью Милиционера, спасшего женщину от мужа с ножом в Нарыне,...
15:13
Депутат предложил общественные работы за выброс мусора в неположенном месте
15:10
Магазин по продаже золотых слитков открывает «Кыргызалтын»
14:55
Нападение на женщину в Нарыне. Омбудсмен взяла дело под личный контроль
14:50
Бизнес проверяют две экологические инспекции и дважды штрафуют за одно нарушение