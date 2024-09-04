МЧС и ГУОБДД опровергли гибель водителя большегруза «Росатома» в Мин-Куше

Водитель грузовика «Росатома», который попал в ДТП в селе Мин-Куш Нарынской области, жив. Об этом сообщили корреспонденту 24.kg в пресс-службе МЧС и ГУОБДД МВД КР.

Ранее сообщалось, что 2 сентября в селе Мин-Куш в ДТП попал груженный урановыми отходами грузовик «Росатома». В Сети распространили видео с места происшествия. На кадрах виден поврежденный большегруз, рядом лежал человек, которому оказывали помощь. По словам местного жителя, якобы водитель скончался.

Позже в МЧС подтвердили факт ДТП и рассказали, что оно произошло на втором километре трассы Туюк-Суу — Мин-Куш — Арал.

Грузовик HOWO, груженный урановыми отходами, направлялся из старого хвостохранилища Туюк-Суу, съехал с трассы. На место происшествия сразу выехали оперативная бригада МЧС Джумгальского района, милиция и представители предприятия. Урановые отходы не высыпались, они не опасны. Место происшествия проверили дозиметром.

Позже в пресс-службах МЧС и ГУОБДД МВД факт смерти водителя авто не подтвердили.