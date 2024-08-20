В одном из стационаров Чуйской области пациентка напала на врача

В районной больнице пациентка напала на дежурного врача. Об этом глава Независимого медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова сообщила на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что речь об одном из стационаров Чуйской области.

«Пациентка поступила в медучреждение в алкогольном опьянении, в состоянии аффекта. Ее госпитализировали, лечили, но, придя в себя, она стала проявлять агрессию, хотела уйти домой, хотя по показаниям нужно было еще полежать. Лечащий врач не успела сказать, что нельзя в таком состоянии покидать больницу, как больная ударила ее несколько раз головой об стену, а потом начала душить. Потерпевшая обратилась вчера в милицию, заявление приняли. С сотрясением головного мозга медик госпитализирована», — сказала глава профсоюза.

Ранее неоднократно сообщалось о случаях нападения на медработников. В июле 2024 года в Бишкеке избили врача скорой помощи. В феврале пострадали врачи Ошского областного центра психического здоровья, а в конце декабря 2023-го — врач Национального госпиталя.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев поручал юристам проработать вопрос защиты медработников на законодательном уровне от нападений со стороны родственников пациентов. Вопрос также поднимали на заседании парламента 8 февраля, депутаты предлагали принять меры по защите медиков и повысить ответственность виновных лиц.

О принятых решениях позже не сообщалось.