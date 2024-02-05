В городе Ош задержан мужчина, напавший на врачей

Задержан подозреваемый в нападении на врачей Ошского областного центра психического здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Оша.

Ранее пользователи социальной сети распространили видео, на котором видно, как мужчина нападает и избивает врачей. Сообщалось, что нападавший является сотрудником правоохранительных органов.

В УВД Оша опровергли эту информацию. «Некоторые граждане, не владея полными данными, распространяют неверную информацию. Подозреваемый в хулиганстве не является сотрудником милиции», — говорится в сообщении.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В рамках уголовного дела задержан мужчина и водворен в ИВС УВД города Оша.

Фото УВД города Ош. Подозреваемый

По факту избиения врачей назначены соответствующие экспертизы. Следствие продолжается.