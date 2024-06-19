В Киеве стреляли в казахстанского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова

В Киеве в Шевченковском районе неизвестный подошел к авто и выстрелил в казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова, который находился в машине вместе со своей супругой, сообщает «Украинская Правда».

Сейчас правоохранители принимают меры, чтобы задержать нападавшего. В прокуратуре сообщили, что начали досудебное расследование по статье «Покушение на умышленное убийство» УК Украины. гражданина Казахстана.

Сейчас 56-летний Садыков в тяжелом состоянии в больнице.

Издание уточняет, что супруги Садыковы переехали в Киев из Казахстана в 2014 году.

«Айдос Садыков на родине подвергся уголовному преследованию, как он утверждает, по политическим мотивам. В Украине они получили статус беженцев и вели собственный YouTube-канал Бәсе, где подвергали критике власти Казахстана, олигархов и выступали с поддержкой протестов в Казахстане в 2022 году. Осенью 2023-го Айдос и Наталья Садыковы были объявлены казахскими властями в розыск по обвинению в разжигании вражды», — пишет «Украинская Правда».

Последнее видео на их канале вышло 18 июня, оно называется «Президент Казахстана стал марионеткой российских агентов влияния».