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Происшествия

В аэропорту «Манас» сегодня вновь искали бомбу. Угрожали через электронную почту

На электронную почту международного аэропорта «Манас» пришло сообщение о заложенной бомбе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Сегодня, 13 июня, примерно в 8.35 на пульт 102 ГУВД Чуйской области позвонил сотрудник аэропорта и сообщил о возможном минировании аэровокзала.

«На место сразу выехали правоохранители. Территорию аэропорта оцепили, а сотрудников и пассажиров эвакуировали. На месте работали саперы и кинологи. Все здание аэропорта проверили и ничего не нашли», — говорится в сообщении.

В настоящее время оцепление снято и аэропорт работает в штатном режиме. В милиции рассказали, что  в письме, поступившем на электронную почту, говорилось: «Аэропорт «Манас» заминирован, у вас есть пять часов, если вы хотите избежать ужасных последствий».

ГУВД Чуйской области предупреждает, что ложное сообщение о заложенной бомбе грозит лишением свободы до пяти лет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296552/
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