В Бишкеке мужчина избил охранника и сотрудницу супермаркета. Его задержали. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

Инцидент произошел 4 июня. В супермаркете на проспекте Дэн Сяопина мужчина пытался украсть товар. Его заметил работник службы безопасности.

Задержанный повел себя агрессивно, напал на сотрудника охраны и работницу супермаркета. Бил их по голове, лицу, душил.

Возбуждено уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР.

Нападавшим оказался ранее судимый 39-летний О.А. Его водворили в ИВС ГУВД столицы.

Назначены судебно-медицинские экспертизы. Следствие по делу продолжается.