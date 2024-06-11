В Бишкеке мужчина избил охранника и сотрудницу супермаркета. Его задержали. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.
Инцидент произошел 4 июня. В супермаркете на проспекте Дэн Сяопина мужчина пытался украсть товар. Его заметил работник службы безопасности.
Задержанный повел себя агрессивно, напал на сотрудника охраны и работницу супермаркета. Бил их по голове, лицу, душил.
Нападавшим оказался ранее судимый 39-летний О.А. Его водворили в ИВС ГУВД столицы.
Назначены судебно-медицинские экспертизы. Следствие по делу продолжается.