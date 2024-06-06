В Кемерово столкнулись два трамвая. Пострадали более 100 человек, один погиб

Более 100 человек пострадали при крушении трамвая в Кемерово. Перед столкновением пассажиров выбросило на проезжую часть через открывшиеся двери, сообщила Meduza.
Трамваи столкнулись на шоссе Логовое около 7.30, рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ. По данным СМИ, они столкнулись на Кузнецком мосту.
На кадрах камер видеонаблюдения, которые публикуют Tekegram-каналы, видно, как один из трамваев на большой скорости входит в поворот. В этот момент у него открываются передняя и задняя двери, после чего люди падают на проезжую часть. Затем трамвай врезается в другой трамвай, стоящий на остановке.
В Кемеровской электротранспортной компании заявили, что в качестве причины ДТП рассматриваются версии о технической неисправности и человеческом факторе. В Кемеровской электротранспортной компании уверяют, что трамвай проходил техобслуживание 2 июня.
По словам главы города, которые приводит ТАСС, износ трамваев в Кемерово достигает 90 процентов.
Следственный комитет опубликовал видео, на котором показаны последствия столкновения трамваев.