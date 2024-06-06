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Происшествия

В Кемерово столкнулись два трамвая. Пострадали более 100 человек, один погиб

Более 100 человек пострадали при крушении трамвая в Кемерово. Перед столкновением пассажиров выбросило на проезжую часть через открывшиеся двери, сообщила Meduza.

Трамваи столкнулись на шоссе Логовое около 7.30, рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ. По данным СМИ, они столкнулись на Кузнецком мосту.

На кадрах камер видеонаблюдения, которые публикуют Tekegram-каналы, видно, как один из трамваев на большой скорости входит в поворот. В этот момент у него открываются передняя и задняя двери, после чего люди падают на проезжую часть. Затем трамвай врезается в другой трамвай, стоящий на остановке.

В Кемеровской электротранспортной компании заявили, что в качестве причины ДТП рассматриваются версии о технической неисправности и человеческом факторе. В Кемеровской электротранспортной компании уверяют, что трамвай проходил техобслуживание 2 июня.

По словам главы города, которые приводит ТАСС, износ трамваев в Кемерово достигает 90 процентов.

Следственный комитет опубликовал видео, на котором показаны последствия столкновения трамваев.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей УК РФ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295991/
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