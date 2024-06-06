Обещали помочь с водительскими правами. В городе Ош задержаны мошенники

В Оше задержана группа мошенников. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
По ее данным, двое мужчин входили в доверие граждан под предлогом помочь получить водительские права.
Возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.
ГУ «Унаа»). Деньги от доверчивых граждан получили переводом на электронные кошельки.
Следствие установило пять фактов мошенничества. Общий ущерб составил 95 тысяч сомов. Задержанные доставлены в следственную службу УВД южной столицы. Проводятся следственные действия.