Обещали помочь с водительскими правами. В городе Ош задержаны мошенники

В Оше задержана группа мошенников. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, двое мужчин входили в доверие граждан под предлогом помочь получить водительские права.

Возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

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Задержанными оказались жители Кара-Суйского района Н.Н., 1990 года рождения, и С.М., 1997 года рождения. Они в мессенджере Telegram размещали рекламу о быстром получении водительского удостоверения в Ошском городском филиале Госагентства по регистрации транспортных средств и водительского состава (бывшее. Деньги от доверчивых граждан получили переводом на электронные кошельки.

Следствие установило пять фактов мошенничества. Общий ущерб составил 95 тысяч сомов. Задержанные доставлены в следственную службу УВД южной столицы. Проводятся следственные действия.