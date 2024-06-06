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Происшествия

Обещали помочь с водительскими правами. В городе Ош задержаны мошенники

В Оше задержана группа мошенников. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, двое мужчин входили в доверие граждан под предлогом помочь получить водительские права.

Возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

Задержанными оказались жители Кара-Суйского района Н.Н., 1990 года рождения, и С.М., 1997 года рождения. Они в мессенджере Telegram размещали рекламу о быстром получении водительского удостоверения в Ошском городском филиале Госагентства по регистрации транспортных средств и водительского состава (бывшее ГУ «Унаа»). Деньги от доверчивых граждан получили переводом на электронные кошельки.

Следствие установило пять фактов мошенничества. Общий ущерб составил 95 тысяч сомов. Задержанные доставлены в следственную службу УВД южной столицы. Проводятся следственные действия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295918/
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