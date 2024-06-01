В Сузаке задержали членов экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир»

На территории Сузакского района пресечена деятельность активных членов религиозно-экстремистской организации (РЭО) «Хизб ут-Тахрир аль Ислами». Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, задержаны шестеро активных приверженцев запрещенной в Кыргызстане РЭО. Они активно пропагандировали экстремистскую идеологию в селе Бек-Абад Сузакского района Джалал-Абадской области.

В ходе обыска изъяты экстремистская литература, листовки, мобильные телефоны и электронные носители с материалами экстремистского характера.

Задержанные в целях вовлечения в ряды организации новых членов систематически занимались пропагандой экстремистской идеологии среди местного населения.

Подозреваемых водворили в следственный изолятор ГКНБ.