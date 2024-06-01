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ГКНБ задержал бывшего генерального директора золотодобывающей компании

Бывшего генерального директора золотодобывающей компании ОсОО V.G.С. задержали по подозрению в нарушении законодательства Кыргызстана об особо охраняемых природных территориях. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

Как отмечается, установлен факт незаконного предоставления должностными лицами Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства 4,2 гектара земли в Государственном природном парке «Кара-Буура» для провоза, разгрузки, погрузки золотосодержащей руды и складирования отходов ОсОО V.G.С.

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора установило, что государству нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержан бывший гендиректор указанной фирмы.

В настоящее время он руководит ОсОО «Г.А.М.», которое оказывает консультационные услуги в горнодобывающей отрасли. При этом компания фактически выступает посредником между государственными органами и горнодобывающими предприятиями в целях достижения интересов последних в получении лицензий в обход требований законодательства.

В рамках уголовного дела проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц и аналогичных нарушений со стороны аффилированных с ОсОО «Г.А.М.» горнорудных компаний.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295574/
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