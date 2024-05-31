На Иссык-Куле задержали мужчину, вымогавшего деньги у маршрутчиков

В Иссык-Кульской области задержали 43-летнего мужчину, который вымогал деньги у маршрутчиков, выполняющих междугородние рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным милиции, сотрудникам ГУУР МВД поступила информация, что на территории Иссык-Кульской области неизвестные вымогают деньги у маршрутчиков, выполняющих междугороние перевозки пассажиров.

«Оперативники подтвердили факт вымогательства. Кроме того, к ним обратился заявитель, который просил принять меры в отношении Т., требовавшего с него $3 тысячи 500. В противном случае ему не дадут возможности возить пассажиров по маршруту Чолпон-Ата — Бишкек», — говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили дело по статье «Вымогательство» УК КР.

Оперативники ГУУР МВД с поличным поймали подозреваемого при получении 310 тысяч сомов. Им оказался 43-летний житель Чолпон-Аты. Задержанного водворили в ИВС.

Следствие продолжается.