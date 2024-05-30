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Происшествия

У жительницы Чуйской области шантажом вымогали $40 тысяч

Задержан подозреваемый в вымогательстве денег путем шантажа. Об этом сообщила пресс-служба МВД. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, сотрудниками ГУУР МВД получена информация, о том, что некий гражданин требует у жительницы Чуйской области $40 тысяч за положительное решение вопроса по уголовному делу, возбужденному в отношении ее сына. Иначе он грозился ухудшить положение сына, при этом запугивал и шантажировал, рассказывал о своих тесных связях с высокопоставленными чиновниками, а также лицами из криминальной среды.

По факту Военной прокуратурой Бишкекского гарнизона возбуждено уголовное дело по статье 208 «Вымогательство» УК КР. С поличным при получении 150 тысяч сомов пойман У.Дж., 1985 года рождения. Он водворен в ИВС. Решением Первомайского районного суда заключен под стражу сроком на два месяца. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295424/
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