Задержан подозреваемый в вымогательстве денег путем шантажа. Об этом сообщила пресс-служба МВД. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, сотрудниками ГУУР МВД получена информация, о том, что некий гражданин требует у жительницы Чуйской области $40 тысяч за положительное решение вопроса по уголовному делу, возбужденному в отношении ее сына. Иначе он грозился ухудшить положение сына, при этом запугивал и шантажировал, рассказывал о своих тесных связях с высокопоставленными чиновниками, а также лицами из криминальной среды.

По факту Военной прокуратурой Бишкекского гарнизона возбуждено уголовное дело по статье 208 «Вымогательство» УК КР. С поличным при получении 150 тысяч сомов пойман У.Дж., 1985 года рождения. Он водворен в ИВС. Решением Первомайского районного суда заключен под стражу сроком на два месяца. Следствие продолжается.