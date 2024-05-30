На трассе Бишкек — Кордай неизвестный водитель совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

По предварительным данным правоохранителей, автомобиль ехал в южном направлении по трассе Бишкек — Торугарт и на 9-м километре дороги сбил человека, после чего скрылся в неизвестном направлении. От полученных травм пешеход скончался на месте. Им оказался 50-летний Б.С.

Факт зарегистрирован в ОВД Аламединского района. Правоохранители и автоинспекторы объявили план «Перехват». Установлены марка автомобиля, совершившего наезд, и его водитель. Задержан 30-летний мужчина, которого доставили в следственную службу ОВД Аламединского района. Следствие продолжается.