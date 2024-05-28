16:27
USD 87.70
EUR 94.85
RUB 0.98
Происшествия

Жители Нарынской области продавали наркотики

По уголовному делу по статье 282 (незаконное изготовление, хранение, перевозка с целью сбыта наркотических средств в крупном размере) УК КР и задержаны причастные к распространению наркотиков в Нарынской области. Об этом сообщили в ГКНБ КР.

Проведен обыск в домах жителей Нарынской области, где обнаружены и изъяты дикорастущая конопля и гашиш.

Установлено, что задержанные на постоянной основе доставляли наркотики из Жумгальского района и Иссык-Кульской области для реализации в Нарынской области.

Они заключены под стражу в СИЗО-24 при МЮ КР в Нарыне сроком на два месяца.

Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению аналогичных фактов и всех причастных лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/295252/
просмотров: 1732
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержали 19-летнего закладчика наркотиков и раскрыли все его тайники
Мужчина пытался перебросить крупную партию наркотиков в колонию. Его задержали
В селе Восток иностранец прятал наркотики. Милиция задержала закладчика
Иностранцы подозреваются в продаже наркотиков в Бишкеке
Привозили гашиш из Афганистана и продавали в Оше. Задержаны 10 человек
В Бишкеке задержали трех человек при продаже «психотропов» на 1 миллион сомов
В Сузаке задержали мужчин с 8 килограммами гашиша
В городе Ош задержан лидер международной наркогруппировки по прозвищу Шрэк
Не продавайте наркотики. Глава ГКНБ обратился к владельцам ночных клубов
За продажу наркотиков в тюрьмах КР задержали четверых заключенных
Популярные новости
Получила более $200&nbsp;тысяч. ГКНБ задержал члена адвокатской коллегии Получила более $200 тысяч. ГКНБ задержал члена адвокатской коллегии
Жители Бишкека и&nbsp;Чуйской области ощутили землетрясение Жители Бишкека и Чуйской области ощутили землетрясение
В&nbsp;Бишкеке группа парней избила четырех подростков В Бишкеке группа парней избила четырех подростков
В&nbsp;Кыргызстане ищут пострадавших от&nbsp;мошенника по&nbsp;прозвищу Доку В Кыргызстане ищут пострадавших от мошенника по прозвищу Доку
Бизнес
Обязательная регистрация мобильных телефонов на&nbsp;территории Кыргызской Республики Обязательная регистрация мобильных телефонов на территории Кыргызской Республики
Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в&nbsp;свой интеллект&nbsp;&mdash; это выгодно Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в свой интеллект — это выгодно
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый участник GovFintech-платформы &laquo;Ишкер&raquo; от&nbsp;&laquo;MEGA&amp;РСК Банк&raquo; «Керемет Банк» — первый участник GovFintech-платформы «Ишкер» от «MEGA&РСК Банк»
VoLTE от&nbsp;MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно VoLTE от MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно
31 мая, пятница
16:14
Обязательная регистрация мобильных телефонов на территории Кыргызской Республики Обязательная регистрация мобильных телефонов на террито...
16:01
С цифровым ID-паспортом теперь можно летать внутри Кыргызстана
15:45
Разработана Национальная программа развития футбола в Кыргызстане
15:41
Кыргызстанец хотел принять участие в теракте в Европе. ГКНБ его задержал
15:26
Должностные лица Минкультуры присвоили деньги участников Игр кочевников