Жители Нарынской области продавали наркотики

По уголовному делу по статье 282 (незаконное изготовление, хранение, перевозка с целью сбыта наркотических средств в крупном размере) УК КР и задержаны причастные к распространению наркотиков в Нарынской области. Об этом сообщили в ГКНБ КР.

Проведен обыск в домах жителей Нарынской области, где обнаружены и изъяты дикорастущая конопля и гашиш.

Установлено, что задержанные на постоянной основе доставляли наркотики из Жумгальского района и Иссык-Кульской области для реализации в Нарынской области.

Они заключены под стражу в СИЗО-24 при МЮ КР в Нарыне сроком на два месяца.

Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению аналогичных фактов и всех причастных лиц.